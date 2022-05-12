ПО инфраструктуре ЖДЯ перевезено 2,9 млн тонн грузов

За 4 месяца 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 2,9 млн тонн грузов

За период январь – апрель 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 2,9 млн тонн, что на 25% превышает показатели за аналогичный период 2021 года.

Положительная динамика наблюдается практически по всем номенклатурным группам. Так, перевезено угля – 2,17 млн тонн (+ 29%), прочих грузов – 147,6 тыс. тонн (+40%), грузов в контейнерах – 153,6 тыс. тонн (+16%), нефтепродуктов – 323,8 тыс. тонн (+16%), продовольственных — 45,7 (+11%).

Грузооборот составил 753,8 млн ткм, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 22%.

Через станцию Нижний Бестях за 4 месяца 2022 года перевезено 534,9 тыс. тонн грузов, что на 22% больше, чем в прошлом году.