По инфраструктуре Украины сейчас снова наносят удары…

Удары возмездия, в свою очередь, наносят по объектам инфраструктуры — доподлинно известно о поражении железнодорожных узлов в Павлограде и Хмельницкой области, ТЭЦ в Виннице — там частично пропал свет, сообщает тгк Readovka

Кроме того, местные власти сообщали, что в Ивано-Франковске на западе Украины поражен некий инфраструктурный объект. Правда, какой именно, они пока не уточнили. Удары, в свою очередь, продолжают наноситься. Впрочем, воздушные тревоги не означают реальных вылетов ракет. Напомним, в настоящее время ЦИПСО разгоняет информацию о том, что якобы были массированные вылеты ракет для того, чтобы хоть как-то оправдать провальную работу Украинского ПВО — массированного вылета русских ракет не было.

Во Львове после удара по объекту инфраструктуры поднимается черный дым Ранее сообщалось, что во всем городе снова пропал свет, а в соседнем Ивано-Франковске было попадание в объект инфраструктуры. Львов остался без света и воды В результате удара возмездия по объекту критической инфраструктуры во Львове часть города оказалась обесточена. Кроме того, местные жители сообщают, что в некоторых районах пропала вода. Сейчас в городе звучит тревога — никакие службы восстановлением в данный момент не занимаются.

По Ладыжинской ТЭЦ снова удары — в Винницкой области прозвучало три взрыва Это уже вторая серия ударов по местной ТЭЦ. С утра в результате прилетов по этому объекту без света остались жители Винницы и области.

Целью ракетного удара в Каменском районе Днепропетровской области могла быть Среднеднепровская ГЭС Telegram-каналы сообщают, что выведен из строя объект критической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области. Это могла быть Среднеднепровская ГЭС в райцентре, городе Каменское. Это могла также быть распределительная подстанция в Вольногорске, об ударе по которому уже известно. Более точная информация уточняется.

Целью ракетного удара в Каменском районе Днепропетровской области могла быть Среднеднепровская ГЭС Telegram-каналы сообщают, что выведен из строя объект критической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области. Это могла быть Среднеднепровская ГЭС в райцентре, городе Каменское. Это могла также быть распределительная подстанция в Вольногорске, об ударе по которому уже известно. Более точная информация уточняется, сообщает тгк Readovka