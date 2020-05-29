По горячим следам раскрыто два угона

Сотрудниками Госавтоинспекции Якутии за сутки раскрыто 2 угона

28 мая в час ночи в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что от дома по ул. Советская п. Чульман совершен угон автомобиля «ВАЗ -2121» зеленого цвета.

Немедленно были ориентированы все наряды полиции. Спустя некоторое время автопатрулем ГИБДД угнанный автомобиль был обнаружен на одной из улиц поселка: на месте водителя находился мужчина 1981 г.р., который впоследствии сознался в содеянном и дал признательные показания.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ, за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Со слов злоумышленника, двери автомобиля были открыты и в замке зажигания находился ключ.

Еще одно сообщение об угоне поступило в этот же день в дежурную часть ГИБДД г.Якутска: сообщалось, что в период времени с 9 до 13 часов с ул. Строда в пос. Жатай похищен красный скутер. Около 15 часов 30 минут в г.Якутске по ул.Петра Алексеева инспекторами ГИБДД столицы было остановлено схожее по ориентировке транспортное средство, за рулем которого находился 28-летний мужчина. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения, он признался, что скутер «экспроприировал» в п.Жатай. В отношении данного гражданина был составлен материал по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ.

Угонщики были доставлены в местные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

В целях предупреждения угонов автомашин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

-никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

-избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах;

-при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой стоянкой;

-примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;

-не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в салоне автомобиля;

-если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об этом в ближайший отдел полиции, укажите данные вашего транспортного средства — марку, модель, цвет, госномер, номера агрегатов автомашины, его «особые» приметы — имеющиеся повреждения, характеристики колесных дисков и т.д.

Чем скорее вы заявите о совершенном преступлении, тем быстрее оно будет раскрыто.