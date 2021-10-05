05.10.2021
17:55
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Экология
По факту загрязнения реки Алдан ведется проверка
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) начало проверку по факту распространения в соцсетях информации о загрязнении водного объекта реки Алдан в районе Томмота.
В целях выяснения обстоятельств на место происшествия выехали госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора. В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии реки, а также будут отобраны пробы воды. По результатам лабораторных исследований проб будет принято процессуальное решение. Дополнительная информация будет опубликована позднее.
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