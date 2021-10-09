09.10.2021
23:48
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Экология

По факту загрязнения реки Алдан ведется проверка

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) начало проверку по факту распространения в соцсетях информации о загрязнении водного объекта реки Алдан в районе Томмота.

В целях выяснения обстоятельств на место происшествия выехали госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора. В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии реки, а также будут отобраны пробы воды. По результатам лабораторных исследований проб будет принято процессуальное решение. Дополнительная информация будет опубликована позднее.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3289790
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