По факту взрыва на Жатайском судоремонтном заводе возбудили дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе, при котором погиб рабочий. Об этом сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в мае. По данным ведомства, рабочий производил выпаривание свай, когда загорелся один из котлов. Пострадали также двое других сотрудников. Работы осуществлялись подрядчиком ООО «Символ».