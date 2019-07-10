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По факту взрыва на Жатайском судоремонтном заводе возбудили дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе, при котором погиб рабочий. Об этом сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 

Инцидент произошел в мае. По данным ведомства, рабочий производил выпаривание свай, когда загорелся один из котлов. Пострадали также двое других сотрудников. Работы осуществлялись подрядчиком ООО «Символ».

«Гибель работника и причинение вреда здоровью двум его коллегам в результате воспламенения одного из котлов при производстве работ по выпариванию свай стали следствием грубого нарушения на предприятии требований охраны труда», — сказано в релизе следователей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://news.ykt.ru/article/88923
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