По факту умерщвления животных будет проведена проверка – зампред правительства

«Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ дал поручение разобраться по поводу умерщвления животных в пункте передержки города Якутска и наказать виновных в случае выявления фактов нарушения законодательства – привлечь к ответственности. Согласно указанию главы республики, будет создана комиссия в составе представителей общественности и СМИ», — прокомментировал данный случай заместитель председателя правительства Якутии Денис БЕЛОЗЕРОВ.

Сегодня в социальных сетях размещено жестокое видео, где видны туши умерщвлённых животных. В связи с этим глава республики Айсен Николаев дал поручение разобраться с данным фактом.

Также отметим, что в феврале текущего года в адрес Департамента ветеринарии республики от пункта передержки животных, который находится на территории города Якутска, поступило заявление о возможном обнаружении бешенства. 3 марта были взяты анализы, которые выявили у одной из собак, содержащихся в данном пункте передержки, вирус бешенства.

В целях предупреждения распространения опасной болезни в республике был принят к исполнению комплекс мер по усилению мероприятий по контролю предупреждения бешенства среди животных. В рамках профилактических мероприятий предусмотрены организация регистрации/перерегистрации домашних животных, вакцинация восприимчивого поголовья и проведения широкой разъяснительной работы среди населения.

Напомним, что вирус бешенства – это очень опасное инфекционное заболевание общее для животных и человека, которое передаётся при укусе животного и через слюну, заражённой особи. Вирус бешенства – неизлечимое заболевание почти с стопроцентным смертельным исходом.