24.06.2020
17:16
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Происшествия

По факту трещины начата доследственная проверка

Сообщение о появлении трещины в жилом доме № 8/4, расположенном по улице Автодорожная г. Якутска и возникшей угрозе его обрушения поступило в следственные органы СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в 11 ч. 50 м. 

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в трех квартирах образовалась трещина, жители эвакуированы. 

По данному факту следственным отделом по г. Якутску начата доследственная проверка, проводятся необходимые мероприятия. 

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. 

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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