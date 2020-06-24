По факту трещины начата доследственная проверка

Сообщение о появлении трещины в жилом доме № 8/4, расположенном по улице Автодорожная г. Якутска и возникшей угрозе его обрушения поступило в следственные органы СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в 11 ч. 50 м.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в трех квартирах образовалась трещина, жители эвакуированы.

По данному факту следственным отделом по г. Якутску начата доследственная проверка, проводятся необходимые мероприятия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.