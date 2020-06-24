24.06.2020
17:16
131
Происшествия
По факту трещины начата доследственная проверка
Сообщение о появлении трещины в жилом доме № 8/4, расположенном по улице Автодорожная г. Якутска и возникшей угрозе его обрушения поступило в следственные органы СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в 11 ч. 50 м.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в трех квартирах образовалась трещина, жители эвакуированы.
По данному факту следственным отделом по г. Якутску начата доследственная проверка, проводятся необходимые мероприятия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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