06.07.2020
17:34
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Происшествия

По факту трещины на жилом доме в Якутске возбуждено уголовное дело

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

24 июня около 3 часов утра на наружной несущей стене в жилом доме № 8/4 по улице Автодорожная города Якутска образовалась массивная трещина, проходящая от основания дома до крыши и создающая угрозу обрушения здания.

При обследовании многоквартирного дома в соответствии с актом осмотра технического состояния жилого дома установлено, что подполье дома затоплено сточными водами, что повлекло за собой изменение свойств грунта основания дома, приведшее к утере несущей способности свай жилого дома. 

В нарушение законодательно установленных требований, а также условий заключенного договора на управление многоквартирным домом, управляющей компанией оказывалась услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — собственников указанного многоквартирного дома.

Неисправности, вызвавшие затопление подвального помещения канализационными стоками, оставлены без внимания управляющей компанией, работы по устранению дефектов в жилом доме не проводились. 

В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственных и иные процессуальных  действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.  

Расследование уголовного дела продолжается.  

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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