По факту трещины на жилом доме в Якутске возбуждено уголовное дело

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

24 июня около 3 часов утра на наружной несущей стене в жилом доме № 8/4 по улице Автодорожная города Якутска образовалась массивная трещина, проходящая от основания дома до крыши и создающая угрозу обрушения здания.

При обследовании многоквартирного дома в соответствии с актом осмотра технического состояния жилого дома установлено, что подполье дома затоплено сточными водами, что повлекло за собой изменение свойств грунта основания дома, приведшее к утере несущей способности свай жилого дома.

В нарушение законодательно установленных требований, а также условий заключенного договора на управление многоквартирным домом, управляющей компанией оказывалась услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — собственников указанного многоквартирного дома.

Неисправности, вызвавшие затопление подвального помещения канализационными стоками, оставлены без внимания управляющей компанией, работы по устранению дефектов в жилом доме не проводились.

В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственных и иные процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.

Расследование уголовного дела продолжается.