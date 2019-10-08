По факту смерти бывшего начальника проводится процессуальная проверка

8 октября 2019 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в следственном изоляторе тела бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера с признаками суицида, который являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По данному факту по указанию руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены иные неотложные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.