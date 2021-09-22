По факту смертельного ДТП в Якутии возбуждено уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия на Намском тракте следователем СУ МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что водитель автомобиля «Субару Форестер» находился в состоянии алкогольного опьянения с результатами 0,40 мг/л., в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, задержан в порядке ст.91 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания до избрания ему судом меры пресечения.