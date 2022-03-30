По факту слива сточных вод в Витим проводится проверка

Жители п. Витим Ленского района не первый день бьют тревогу по факту слива сточных вод и вывоза мусора компаниями-недропользователями в поселковый полигон.

В настоящее время по обращению гражданина Н., проводится проверка проводимая Прокуратурой Ленского района, госинспекторы Ленского комитета государственного экологического надзора привлечены в качестве специалистов.

Напомним, схожее нарушение было выявлено 5 февраля 2022 года по которому Ленским комитетом составлены административные протоколы на юридическое и должностное лицо ООО «Стройгеоресурс», предъявлены штрафы на сумму 110 000 рублей.

Об итогах проверки будет сообщено дополнительно.