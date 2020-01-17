17.01.2020
17:40
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Экология
По факту опрокидывания бензовоза в Кобяйском улусе будет проведена проверка
Сегодня в Кобяйскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение о том, что в 20 км от с. Сеген-Кюель опрокинулся бензовоз, принадлежащий ГУП «ЖКХ РС(Я)» и произошел разлив нефтепродуктов в объеме около 5 тонн. Пострадавших нет.
В целях выяснения обстоятельств на место происшествия выехали госинспекторы Кобяйской инспекции государственного экологического надзора, в ходе которой будет проведен осмотр территории, отобраны пробы природных сред.
По результатам экологической экспертизы проб будет принято процессуальное решение.
Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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