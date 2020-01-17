По факту опрокидывания бензовоза в Кобяйском улусе будет проведена проверка

Сегодня в Кобяйскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение о том, что в 20 км от с. Сеген-Кюель опрокинулся бензовоз, принадлежащий ГУП «ЖКХ РС(Я)» и произошел разлив нефтепродуктов в объеме около 5 тонн. Пострадавших нет.

В целях выяснения обстоятельств на место происшествия выехали госинспекторы Кобяйской инспекции государственного экологического надзора, в ходе которой будет проведен осмотр территории, отобраны пробы природных сред.

По результатам экологической экспертизы проб будет принято процессуальное решение.