По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в п. Сангар проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 26.08.2019 тела мужчины, 1971 года рождения, при тушении пожара в доме на территории заповедной зоны, расположенной в 120 км. от п. Сангар Кобяйского района.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал следователь. Устанавливаются причины возгорания, осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.