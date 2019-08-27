27.08.2019
15:24
772
Происшествия
По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка
Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в п. Сангар проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 26.08.2019 тела мужчины, 1971 года рождения, при тушении пожара в доме на территории заповедной зоны, расположенной в 120 км. от п. Сангар Кобяйского района.
В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал следователь. Устанавливаются причины возгорания, осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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