17.12.2022
17:18
292
Происшествия
По факту обнаружения тела 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело
Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК ПФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения тела 8-летнего мальчика в ходе тушения пожара в жилом доме в поселке Чокурдах Аллайховского района. В ходе следствия будут установлены причина смерти ребенка, причина возгорания и иные обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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