Происшествия
По факту обнаружения расчлененного тела мужчины возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела мужчины средних лет возле мусорных баков, расположенных рядом с жилым домом по улице Лермонтова города Якутска, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Создана оперативно-следственная группа из числа следователей следственного отдела по городу Якутску, сотрудников отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета по Якутии и подразделения по раскрытию преступлений против личности уголовного розыска МВД по Якутии.
С участием руководства следственного отдела проведен осмотр места происшествия, продолжается проведение иных неотложных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.
В рамках предварительного следствия будут установлены лицо, причастное к убийству, мотивы и обстоятельства его совершения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).
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