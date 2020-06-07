По факту обнаружения новорожденного в мусорном баке возбуждено уголовное дело

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха

(Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного ч.3 ст. 30 — ст. 106 УК РФ — попытка убийства матерью

новорождённого ребёнка.

06 июня 2020 года около 16 ч. 30 м. в мусорном контейнере возле

жилого дома, расположенного по ул. Дзержинского г. Якутска обнаружен

новорождённый ребёнок мужского пола. Ребёнок доставлен бригадой скорой

помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская

помощь.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления

задержана 21 — летняя женщина, которая незамедлительно доставлена в СО

по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Следователем проведены осмотры мест происшествий, допрошена

подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки

о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

