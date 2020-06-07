По факту обнаружения новорожденного в мусорном баке возбуждено уголовное дело
Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха
(Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30 — ст. 106 УК РФ — попытка убийства матерью
новорождённого ребёнка.
06 июня 2020 года около 16 ч. 30 м. в мусорном контейнере возле
жилого дома, расположенного по ул. Дзержинского г. Якутска обнаружен
новорождённый ребёнок мужского пола. Ребёнок доставлен бригадой скорой
помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская
помощь.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления
задержана 21 — летняя женщина, которая незамедлительно доставлена в СО
по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
Следователем проведены осмотры мест происшествий, допрошена
подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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