По факту обнаружения двух тел СК проводит проверку о причинении смерти по неосторожности

По факту обнаружения двух тел при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Качикатцы Хангаласского района Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка о причинении смерти по неосторожности.

Сообщение об обнаружении тел поступило в следственные органы 29 января 2020 года. Для проведения первоначальных проверочных мероприятий на место выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Центрального межрайонного следственного отдела СУ СКР по РС (Я) Константина Шкулепо. В ходе осмотра внутри сгоревшего помещения обнаружены останки женщины 1978 г.р. и мужчины 1984 г.р.

С места происшествия изъяты необходимые предметы, имеющие значение для восстановления обстоятельств произошедшего и установления причины возгорания.

Назначены необходимые экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.