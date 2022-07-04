04.07.2022
18:58
387

Происшествия

По факту обнаружения древних останков в Намском улусе идет проверка

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения останков человека в селе Кысыл-Сыр.

Сообщение о находке поступило в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) 27 июня 2022 года.

Проверкой установлено, что останки на глубине около 1 метра обнаружили работники УГРС АО «Сахатранснефтегаз» при проведении при помощи трактора земляных работ по укладке газопровода в районе одного из домов села.

Осмотром места происшествия предварительно установлено, что останки древние, вероятно, принадлежат женщине. Помимо этого, в месте обнаружения находилось медное украшение в виде ожерелья.

В рамках проверки следователи устанавливают давность останков, причину смерти человека, для чего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1703189/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх