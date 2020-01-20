По факту нападения собак на ребенка следователи проводят процессуальную проверку

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника.

Сообщение о нападении животных поступило в следственный отдел днем 20 января 2020 года. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Ленскому району СУ СКР по РС (Я) Эдуардом ШОБОЛОВЫМ.

Установлено, что жертвой нападения стал 8-летний мальчик, который следовал из школы домой после уроков.

По пути следования на улице Ленских Событий на ребенка набросилась стая бродячих собак в количестве 12-15 особей. Проезжавший мимо водитель автомашины разогнал животных, которые скрылись на территории расположенных рядом строений, и доставил мальчика в больницу.

В медучреждении ребенка подвергли оперативному лечению. Медики констатировали у него множественные укусы рук, ног, лица. В настоящее время мальчик находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

В рамках процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц Муниципального образования «Город Ленск», отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.