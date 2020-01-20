20.01.2020
19:00
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Происшествия

По факту нападения собак на ребенка следователи проводят процессуальную проверку

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника.

Сообщение о нападении животных поступило в следственный отдел днем 20 января 2020 года. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Ленскому району СУ СКР по РС (Я) Эдуардом ШОБОЛОВЫМ.

Установлено, что жертвой нападения стал 8-летний мальчик, который следовал из школы домой после уроков.

По пути следования на улице Ленских Событий на ребенка набросилась стая бродячих собак в количестве 12-15 особей. Проезжавший мимо водитель автомашины разогнал животных, которые скрылись на территории расположенных рядом строений, и доставил мальчика в больницу.

В медучреждении ребенка подвергли оперативному лечению. Медики констатировали у него множественные укусы рук, ног, лица. В настоящее время мальчик находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

В рамках процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц Муниципального образования «Город Ленск», отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.
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