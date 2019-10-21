По факту избиения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по результатам проверки размещенной в соцсетях информации об избиении четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Информация об избиении ребенка и доставлении мальчика в медучреждение с телесными повреждениями распространена системе мгновенного обмена сообщениями для мобильных платформ 18 октября 2019 года. Руководителем следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) незамедлительно была назначена процессуальная проверка данного факта.

Установлено, что инцидент произошел в селе Булгунняхтах Хангаласского района. Ребенок был доставлен в медучреждение города Якутска с общими побоями, ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, множественными ушибами мягких тканей головы, тела.

В ходе процессуальной проверки получены данные о том, что к нанесению телесных повреждений причастен 32-летний отчим мальчика, который избил ребенка в то время, пока его мать находилась на работе. Мужчина допрошен следователями в качестве подозреваемого, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.

В настоящее время состояние здоровья мальчика вне опасности, медики готовят его к выписке из больницы.

Первоначально проверку данного факта осуществляли сотрудники полиции. Постановлением районного прокурора материалы проверки изъяты из органов внутренних дел и переданы в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия), где они соединены с материалами уголовного дела.

Расследование продолжается. В рамках расследования уголовного дела также будет проверена деятельность органов системы профилактики.