06.11.2020
16:49
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Происшествия

По факту исчезновения жительницы Якутска начата процессуальная проверка

5 ноября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном отсутствии женщины 1983 года рождения, которая ночью 5 ноября выехала из дома, расположенного в районе Хатынг-Юряхского шоссе города Якутска, и с тех пор не дает о себе знать.

В связи с отсутствием данных о местонахождении женщины 6 ноября 2020 года следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой проводятся  опросы близких родственников и иных лиц, показания которых помогут установить обстоятельства исчезновения женщины. 

Осуществляются осмотры мест, где появлялась женщина до момента исчезновения, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В данное время поисковые мероприятия продолжаются.  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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