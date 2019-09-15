По факту исчезновения вертолета началась доследственная проверка

В Якутии проводится доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105.

По предварительным данным, 13 сентября 2019 года в 18 часов по местному времени вертолет Eurocopter BO-105, принадлежащий ООО «Маяк», вылетел по маршруту «поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера» для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и 2 пассажира.

В настоящее время ведется поиск вертолета, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.