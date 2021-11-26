По факту хищения в администрации Белой Горы возбуждено уголовное дело

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ – хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По данным уголовного дела, в августе 2021 года между администрацией муниципального образования «Городское поселение «Поселок Белая Гора» и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на поставку расходных и строительных материалов, предназначенных для ремонта многоквартирного дома, принадлежащего администрации муниципального образования.

Работники администрации, заведомо зная о невыполнении подрядчиком условий контракта, используя служебное положение, подписали предоставленные его представителем документы, на основании которых со счета муниципального образования на счет организации-подрядчика были перечислены денежные средства в сумме свыше 215 тысяч рублей.

В свою очередь, руководитель подрядной организации с расчетного счета перевел часть поступивших денежных средств на личные расчетные счета работников МО ГП «Поселок Белая Гора», которыми те распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.