По факту гибели ребенка при пожаре в Борогонцах возбуждено уголовное дело

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели девочки 2008 года рождения при пожаре в селе Борогонцы.

Сообщение об исчезновении ребенка при пожаре в частном двухэтажном жилом доме поступило в следственные органы СКР Якутии утром 23 марта 2021 года. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировалась женщина и двое других ее детей – девочка 2006 и мальчик 2013 годов рождения.

Следователь СКР по Республике Саха (Якутия) совместно с дознавателем МЧС провела осмотр места происшествия и неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Также в рамках расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причину смерти ребенка и причину возгорания.

Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле и.о. руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия).