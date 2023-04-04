04.04.2023
14:52
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Судебная хроника

По факту гибели работника предприятия возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По материалам уголовного дела, 28-летний электрогазосварщик одного из золотодобывающих предприятий при осуществлении визуального осмотра ленточного контейнера при его запуске получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-службы
Источник: следком Якутии

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