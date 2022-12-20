По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего подростка в Таттинском районе.

По данным следствия, около 18 часов 30 минут 19 декабря 2022 года произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном в селе Кыйы, где в тот момент находился мальчик. Тело погибшего обнаружено после локализации возгорания на месте пожара.

Следователь Следственного комитета России провел осмотр, изъял интересующие следствие предметы. В рамках расследования назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего.