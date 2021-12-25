По факту гибели мужчины на охоте в Горном улусе возбуждено уголовное дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного с. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — по факту гибели мужчины на охоте в Горном районе.

По данным следствия, 23 декабря 2021 года на участке местности Эргис, расположенном на расстоянии 44 км от с. Дикимдя Горного района, 47-летний мужчина во время охоты произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного длинноствольного охотничьего оружия марки «Тигр-К» в сторону находящего от него на расстоянии 150 метров 51-летнего мужчину, причинив ему огнестрельное ранение головы. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное.

В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается.