По факту двух смертей на пожаре возбуждено уголовное дело

По факту гибели мужчины и ребенка при пожаре в городе Якутске возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

2 октября 2022 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тел 30-летнего мужчины и 4-летней девочки при тушении пожара в жилом доме, расположенном на улице Заводской.

На место происшествия выезжала следственная группа. Сотрудники провели осмотр, изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования будут установлены причины смерти людей и причины возгорания. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.