17.06.2022
19:33
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Якутия

По дороге Вилюй будут курсировать автомобили с видеофиксаторами

Во время проведения национального праздника «Ысыах Олонхо» на федеральной автомобильной дороге «Вилюй» будут работать мобильные комплексы фотовидеофиксации.

Во время проведения национального праздника «Ысыах Олонхо» в Верхневилюйском районе, для предупреждения правонарушений в области дорожного движения, и предотвращения  дорожно-транспортных происшествий будут задействованы 3 мобильных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Специальные транспортные средства имеют опознавательные знаки и будут курсировать по автодороге «Вилюй», по заданному маршруту от г.Якутска до Нюрбинского района.

Напоминаем, что мобильные камеры фотовидеофиксации имеют возможность фиксировать  нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме в обоих направлениях, как при стационарном положении спецавтомашины, так и при его движении.

Фото: управтодор14
Источник: управтодор14

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