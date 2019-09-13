По дороге в Якутск перевернулся микроавтобус

13 сентября на пульт пожарной охраны в 12:23 сообщение об аварии на автодороге А-360 на 310 километре. В 12:27 выехало отделение МПЧ-5 «Государственной противопожарной службы» по охране села Иенгра. Был обнаружен микроавтобус «Истана», следовавший из Благовещенска в Якутск. В автомобиле находилось 5 человек — водитель и 4 пассажира. Всем была оказана первая медицинская помощь, 4 человека госпитализированы. Водитель от госпитализации отказался.