13.09.2019
17:33
83

Происшествия

По дороге в Якутск перевернулся микроавтобус

13 сентября на пульт пожарной охраны в 12:23 сообщение об аварии на автодороге А-360 на 310 километре. В 12:27 выехало отделение МПЧ-5 «Государственной противопожарной службы» по охране села Иенгра. Был обнаружен микроавтобус «Истана», следовавший из Благовещенска в Якутск. В автомобиле находилось 5 человек — водитель и 4 пассажира. Всем была оказана первая медицинская помощь, 4 человека госпитализированы. Водитель от госпитализации отказался.

Фото: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх