13.09.2019
17:33
83
Происшествия
По дороге в Якутск перевернулся микроавтобус
13 сентября на пульт пожарной охраны в 12:23 сообщение об аварии на автодороге А-360 на 310 километре. В 12:27 выехало отделение МПЧ-5 «Государственной противопожарной службы» по охране села Иенгра. Был обнаружен микроавтобус «Истана», следовавший из Благовещенска в Якутск. В автомобиле находилось 5 человек — водитель и 4 пассажира. Всем была оказана первая медицинская помощь, 4 человека госпитализированы. Водитель от госпитализации отказался.
Фото: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»
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