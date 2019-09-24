По дороге в Монголию…

Начинается отбор на VII МСИ «Дети Азии» среди хапсагаистов. Победители и призеры войдут в состав кандидатов.

В конце этой недели, в г. Покровск будет проведен республиканский турнир по борьбе хапсагай на призы абсолютного чемпиона РС(Я), мастера спорта РС(Я) Вячеслава Семеновича Константинова среди юношей 2004-2006 г. рождения, сообщает РЦНВС им. В. Манчаары.

Главная цель данных соревнований будет заключаться в укомплектовании сборной РС(Я) на предстоящих, в следующем году, МСИ «Дети Азии» в Монголии. Так что борьба за место в тройке призеров ожидается нешуточная и все нынешние лидеры будут в числе участников.

О том, как ведется подготовка к турниру, нам рассказал сам Вячеслав Константинов:

«Подготовка к турниру идет хорошо, все организационные вопросы мы уже почти решили. Заявки от команд поступают каждый день и судя по всему в этом году участников будет достаточно много. Этот турнир мне посоветовал организовать сам Алексей Егорович Мостахов, подчеркивая это тем, что детскому спорту важны такие турниры для повышения спортивного мастерства и популяризации борьбы хапсагай. И начиная с прошлого года мы стали проводить этот турнир. Надеемся увидеть зрелищную и бескомпромиссную борьбу от юных хапсагаистов».

Турнир пройдет с 28 по 29 сентября во Дворце спорта г. Покровск. По положению, участники будут бороться в семи весовых категориях – 45 кг, 50 кг, 55кг, 62 кг, 70 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Соревнования носят личный характер и пройдут по действующим правилам утвержденным Федерацией борьбы хапсагай РС(Я). Главным судьей был назначен многоопытный Андрей Яковлев. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и ценными призами, а среди чемпионов будет разыгран спец. приз от имени Вячеслава Семеновича Константинова.