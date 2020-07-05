По 64 адресам Якутска, на которых выявлены инфицированные, проведена дезинфекция

По данным МКУ СЭГХ, 4 июля проведена заключительная дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов, в которых были выявлены инфицированные COVID-19 по 64 адресам.

По муниципальному контракту с 20 мая дезинфекцию проводит ООО «Аденалин». Ранее такой контракт был заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)». Заявки на проведение заключительной дезинфекции направляются исполнителю при поступлении соответствующей информации Роспотребнадзора.

4 июля дезинфекция против коронавирусной инфекции проведена в местах общего пользования многоквартирных домов по следующим адресам: Лермонтова 36/1, Лермонтова 42, Курашова 43, П-Алексеева 8, Стадухина 86/1, П.Алексеева 16, Лермонтова 49, Лермонтова 58/2, Лермонтова 52, Петровского 8, П.Алексеева 4, 203 корп 36, 50 лет Советской Армии 25/2, 50 лет Советской Армии 12/1, 50 лет Советской Армии 10, Автодорожная 13/1, Автодорожная 40/9, Автодорожная 40, Автодорожная 44/1, Жорницкого 7/23, мкр Ильинка 4, Каландаришвили 25/2, Каландаришвили 25А, Каландаришвили 43, Кальвица 14/2а, Кирова 19/2, Короленко 25, Красильникова 3/2, Кузьмина 29/4, Кузьмина 29/4, Курашова 44, Кутузова 31, Кутузова 33, Ленина 6/1, Ленина 62, Лермонтова 102, Лермонтова 117, Лермонтова 170, Лермонтова 45, Лермонтова 49, Можайского 2/4, Мординова 21/1, Ойунского 8, Октябрская 16, П-Алексеева 14/1, Петровского 29/1, Петровского 29/4, Пионерская 31/1, Пояркова 17, Пояркова 7, Рыдзинского 18/10, Сергеляхское шоссе 11 км 6/3, Сергеляхское шоссе 12 км 9, Ф.Попова 19/2, Хабарова 19/2, Чепалова 46, Ярославского 15, Птицефабрика 10, Курнатовского 3/3, Октябрьская 18, Ф-Попова 2, Ф-Попова 10/1, П-Алексеева 12, Кузьмина 21.

Напомним, Окружной администрацией Якутска подписано распоряжение о финансировании из резервного фонда города заключительной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов, в которых были выявлены инфицированные новой короновирусной инфекцией COVID-19.

К сведению жителей, в домах которых выявлены больные коронавирусной инфекцией: для проведения заключительной дезинфекции в местах общего пользования жилых многоквартирных домов (МКД), дополнительно обращаться, подавать заявку не нужно.

Роспотребнадзор направляет все списки адресов, где выявлены больные коронавирусной инфекцией, по защищенным каналам связи в Окружную администрацию г. Якутска. Информация поступает ежедневно, на основании поступивших данных формируются заявки на дезинфекцию.

Обращаем внимание, что согласно предписаний Роспотребнадзора, заключительная дезинфекция проводится только в том подъезде, в котором был выявлен больной – с полной обработкой всех поверхностей.