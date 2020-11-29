Коронавирус
По 4 человека в сутки уносит коронавирус в Якутии
На 29.11.2020 г. выявлено 216 новых случаев COVID-19, в т.ч. 48 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 113 случаев;
-Горный район 9 случаев;
-Алданский и Мирнинский районы по 7 случаев;
-Амгинский, Мегино-Кангаласский, Оленекский и Чурапчинский районы по 6 случаев;
-Верхоянский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Сунтарский районы по 5 случаев;
-Аллаиховский, Намский и Усть-Алданский районы по 4 случая;
-Вилюйский, Жиганский, Нижнеколымский и Олекминский районы по 3 случая;
-Кобяйский, Ленский, Томпонский, Усть-Майский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Булунский и Усть-Янский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4.
За сутки лабораториями республики проведено 4 281 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 779 923 тестов.
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