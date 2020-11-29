По 4 человека в сутки уносит коронавирус в Якутии

На 29.11.2020 г. выявлено 216 новых случаев COVID-19, в т.ч. 48 носителей новой коронавирусной инфекции: -Якутск – 113 случаев; -Горный район 9 случаев; -Алданский и Мирнинский районы по 7 случаев; -Амгинский, Мегино-Кангаласский, Оленекский и Чурапчинский районы по 6 случаев; -Верхоянский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Сунтарский районы по 5 случаев; -Аллаиховский, Намский и Усть-Алданский районы по 4 случая; -Вилюйский, Жиганский, Нижнеколымский и Олекминский районы по 3 случая; -Кобяйский, Ленский, Томпонский, Усть-Майский и Хангаласский районы по 2 случая; -Булунский и Усть-Янский районы по 1 случаю. Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4. За сутки лабораториями республики проведено 4 281 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 779 923 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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