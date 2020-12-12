По 300 тысяч рублей получили победители фестиваля «Семья года-2020»

В Якутии наградили победителей республиканского фестиваля «Семья года-2020». Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

«Ежегодно увеличивается количество участников конкурса среди муниципальных образований и появляется большой интерес семей к республиканским конкурсам. В 2020 году мероприятия проводились в особых эпидемиологических условиях в дистанционной заочной форме. Несмотря на это в этом году число участников было беспрецедентным за всю историю проведения республиканских семейных конкурсов. Всего в республиканских семейных конкурсах во 2 этапе приняли участие 86 семей из 32 муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Для сравнения, в 2019 году в конкурсах принимали участие 64 семьи, в 2018 году – 51 семья», — отметила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Премия главы Республики Саха (Якутия) в размере 300 тысяч рублей получили победители в номинации «Семья – хранитель традиций Республики Саха (Якутия) – 2020» семья Ануфриевых Ивана и Акулины из Чурапчинского улуса, в номинации «Сельская семья Республики Саха (Якутия) – 2020» семья Илюхиных Виталия и Сахаи из Горного улуса в номинации «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) – 2020» семья Егорова Сергея и Дойдуковой Дины из Нюрбинского района, в номинации «Молодая семья Республики Саха (Якутия) – 2020» семья Горохова Валентина и Бодруг Ирины из Томпонского района и в номинации «Кочевая семья Республики Саха (Якутия) – 2020» семья Поповых Анатолия и Анны из Анабарского улуса.

Победителям Всероссийского конкурса «Семья года – 2020» в номинации «Молодая семья» — семье Германа и Елены Ивановых из Чурапчинского улуса вручен Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «Семья года», Книга Почета лучших семей России и современный ноутбук. Всем им также подарили сертификаты от министерства труда и социального развития на приобретения мебели.