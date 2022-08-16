По 12 тысяч рублей: выплаты школьникам будут, но не всем

Объявлено также о выплатах в размере 5000 и 10000 рублей в отдельных регионах.

Российские семьи в этом году могут получить выплаты для школьников по 12000 рублей, но они положены не всем. В отдельных регионах на подготовку к школе дают ещё по 5000 и 10000 рублей.

Как рассказали в Госдуме, разовых выплат в этом году не предвидится. Там поясняют так: школьники в нуждающихся семьях и так получают ежемесячные пособия. Если поддержка составляет 100%, то семье выплачивают примерно 12000 рублей в месяц. Эту сумму семьи получают ежемесячно вместо разовых 10000 рублей, отмечают в нижней палате. Там считают, что это лучше, чем разовая помощь, как было в прошлом году.

Есть небольшая вероятность, что правительство всё же примет решение о разовых выплатах, но это произойдёт «в случае необходимости», добавляют в Госдуме.

Между тем отдельные выплаты школьникам в некоторых семьях предоставляют в ряде регионов России. К примеру, Минтруд Новосибирской области сообщил о выплатах многодетным семьям к школе и вузу. Семьи могут получить денежную поддержку в размере 5000 рублей к 1 сентября, если ребёнок первоклассник и 10 000 рублей дают при поступлении в вуз. Также есть выплаты на покупку школьной формы и канцелярии. В Минтруде региона уточняют, что деньги дают лишь малообеспеченным семьям. При этом для получения помощи требуется заявление.

