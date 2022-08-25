По 100 тысяч рублей направлено владельцам домов, пострадавших от паводка

Из бюджета Якутии на ликвидацию последствий паводка в Верхоянском и Кобяйском районах направят почти 225 млн рублей

Из государственного бюджета Якутии на ликвидацию последствий дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах предусмотрено 224,9 млн рублей. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова заявила заместитель министра финансов республики Алена Неустроева.

На проведение аварийно-восстановительных работ объектов культуры и арочного спортивного зала в Верхоянске направлено 11,4 млн рублей. С учётом ремонта технической дороги, выполняющей защитные функции насыпи, всего планируется направить порядка 16 млн рублей.

По данным директора Исполнительной дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в РС(Я) Гаврила Слободчикова, подрядные организации ведут аварийно-восстановительные работы в 18-ти социальных объектах Верхоянского района. Из бюджета республики выделено 29,2 млн рублей, средства направлены в район.

Вертолётом Ми-26 МЧС России выполнено 8 рейсов, доставлены почти все необходимые строительные материалы для восстановления объектов образования, здравоохранения, теплоснабжения и культуры в четырёх населённых пунктах Верхоянского района. Запланирована поставка строительных материалов в Адычинский наслег и на восстановление спортивного зала в городе Верхоянске. Рейс загружен и ожидает возможности вылета при наличии метеоусловий.

Заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Афанасьев сообщил, что для 2,5 тысяч голов крупного рогатого скота и 7,5 тысяч голов лошадей необходимо заготовить 8 200 тонн сена. Требуется скосить на местах и перевезти 6 037 тонн сена. Потребность в концентрированных кормах составляет 1 926 тонн. «В девять наслегов Верхоянского района Минфином Якутии уже направлены дотации в сумме 22,7 млн рублей на организацию мобильных бригад для заготовки сена на отдалённых участках», – сообщил замминистра.

И.о. главы Верхоянского района Гаврил Ефимов проинформировал, что 92 % жителей получили единовременную материальную помощь по 5 тысяч рублей на человека и финансовую помощь до 20 тысяч рублей за утрату имущества. На эти цели из резервного фонда Правительства Якутии было направлено 29,1 млн рублей в Верхоянский район и 885 тысяч рублей в Кобяйский улус.

Кроме того, из бюджета республики в бюджет района направлено 36 млн рублей для выплат по 100 тысяч рублей собственникам индивидуальных жилых домов, пострадавших от паводка. Администрация района довела финансовые средства до всех поселений.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева правительством необходимые средства уже направлены в район. Все поступившие средства важно в кратчайшие сроки довести до каждого», – поручил Дмитрий Садовников. Кроме того, по 100 тысяч рублей должны получить жители 285 квартир из 77-и пострадавших от паводка многоквартирных домов.