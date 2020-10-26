Пневмококк – детский киллер №1

Услышав с непонятным волнением этой осенью от профессора Татьяны ДМИТРИЕВОЙ о необходимости вакцинироваться («Особенно важно это для пожилых людей и детей», — подчеркнула Татьяна Геннадьевна) от пневмококковой инфекции, я запомнила это и попросила поподробнее рассказать о ней врача-эпидемиолога Детской инфекционной клинической больницы Марианну ДАНИЛОВУ. Марианна Андреевна сразу сказала: «Оградить ребенка от встречи с пневмококком практически невозможно, но защитить реально».

— Какие заболевания вызывает пневмококк, Марианна Андреевна?

— Инфекция вызывается бактерией Streptococcus pneumoniae (пневмококк), которых известно несколько десятков подтипов. Она может проявляться относительно легко в виде острых респираторных инфекций, бронхита, синусита, отита, конъюнктивита. Вместе с тем, к тяжелым и угрожающим жизни состояниям относится целый ряд заболеваний – пневмококковая пневмония, гнойный менингит, сепсис, эндокардит, перикардит, артрит. Пневмококковая инфекция, как правило, является осложнением других инфекций. Например, пневмококковая пневмония, отит у детей развиваются после или на фоне перенесенного гриппа или любой другой респираторной вирусной инфекции.

— Каким путем передается инфекция? Какова вероятность заболеть?

— Пневмококки передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, кашле. Источником инфекции может быть даже носитель пневмококков в носоглотке, у которого нет никаких клинических проявлений. По статистике до 70% всех пневмоний, около 25% средних отитов, 5-15% гнойных менингитов, около 3% эндокардитов вызываются именно пневмококком.

—Кто в группе риска и должен быть особенно осторожен?

— Самая высокая заболеваемость тяжелыми пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей в возрасте до пяти лет. Особенно беззащитными перед пневмококком оказываются маленькие дети до двух лет, чей организм не в состоянии противостоять инфекции. Для данной возрастной группы – это инфекция номер один, и наиболее частая причина тяжелых форм пневмонии, отита, менингита. Кроме того, к группам риска по заболеваемости пневмококковой инфекцией относятся дети с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, онкогематологическими заболеваниями, дети после кохлеарной имплантации и дети, подвергшиеся удалению селезенки. К группам риска также следует отнести так называемые «организованные» контингенты — дети, посещающие детские сады и школы, подростки, проживающие в общежитиях.

— Каковы осложнения после перенесенного заболевания?

— Особой тяжестью отличается пневмококковый менингит, который чаще наблюдается среди детей в возрасте младше двух лет. В отличие от вызываемых другими бактериями менингитов пневмококковый менингит достоверно чаще осложняется задержкой умственного развития, нарушениями двигательной активности, эпилепсией и глухотой. При пневмониях, вызванных пневмококком, чаще других встречается эмпиема легких, то есть скопление гноя в плевральной полости, что в 2/3 случаев приводит к летальному исходу. Пневмококковый сепсис в большинстве случаев (до 80%) протекает с симптомами лихорадки без установленного очага инфекции. Именно пневмококковый сепсис с развитием инфекционно – токсического шока является самой тяжелой и жизнеугрожающей формой пневмококковой инфекции. Осложнения пневмококкового отита – снижение слуха у детей.

— Как же защитить ребенка от пневмококковой инфекции?



— Самый эффективный способ – профилактическая вакцинация против этой грозной инфекции.Ребенок должен быть привит двухкратно на первом году жизни и ревакцинирован после года, тогда иммунитет способен справиться с пневмококковой инфекцией. Необходимо начинать прививаться в 2 и 4,5 месяца с ревакцинацией в 15 месяцев. Надо знать, что однократная вакцинация не защищает от инфицирования. Чем раньше детский организм получит все положенные дозы вакцины против пневмококковой инфекции, тем эффективнее будет ее действие.

— Где можно получить прививку?

— Все профилактические прививки детям проводятся в детских консультациях.

— Как дети обычно переносят прививку?

— Пневмококковые вакцины являются инактивированными (убитыми) и хорошо переносятся. Конечно, возможны так называемые ожидаемые реакции — покраснение, уплотнение или отек, болезненность в месте введения вакцины, иногда повышение температуры тела. Такие реакции не опасны для здоровья и проходят через пару дней без медицинского вмешательства.

Спасибо, Марианна Андреевна, за очень важную и актуальную информацию.

P.S. Вакцинация против пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации с января 2014 года и проводится в детских консультациях по месту жительства.