Пневматические испытания газопровода на Каландаришвили

«Сахатранснефтегаз» сообщает о проведении работ по очистке полости и пневматических испытаниях газопровода низкого давления по ул. Каландаришвили. Работы пройдут 22 июня с 10:00 до 18:00 часов.

В связи с возможностью выброса большого объема сжатого воздуха на участке между домами Каландаришвили, 44 и 46, жителям Якутска необходимо быть бдительными и не приближаться к месту проведения работ.

Контрольно-пневматические испытания проведут на газопроводе диаметром 219 мм. Напомним, что в этом районе проводятся комплексные работы по замене устаревших газовых сетей. «Сахатранснефтегаз» призывает жителей столицы и республики быть бдительными на улицах в период строительно-ремонтных мероприятий, особенно при действии тяжелой техники. Во время проведения пневматических испытаний новых газопроводов нельзя приближаться к месту, где производятся работы.

В период временного перекрытия автомобильного движения на улицах Якутска водителей просят заблаговременно прокладывать маршрут в обход закрытого участка.