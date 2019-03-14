Плюсовая температура ожидается в Якутии

Сегодня, 14 марта в Якутске утром и днем пройдет небольшой снег, ветер восточный 1-4 м/с, днем — западный 2-5 м/с, температура воздуха ночью -20-22, днем потеплеет до -8-10°, сообщает ЯУГМС. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 15-16 марта. На западе небольшой, местами умеренный снег, 16 марта днем на юго-западе мокрый снег, на остальной территории местами небольшой снег. Температура воздуха ночью в центральных районах -25-30, при снеге -18-23, на северо-востоке при прояснении -38-43, на западе -12-17, на юго-западе -4-9, днем -8-13, на севере, северо-востоке -15-20, на западе -1-6, на юго-западе -2,+3, 16 марта 0,+5°. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

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