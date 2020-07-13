Пляж Якутска: вода и песок чисты, бомжей нет

На городском пляже Якутска соблюдаются все меры безопасности.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска 11 июля официально открыт городской пляж в 202 микрорайоне. По информации Управления Роспотребнадзора по РС (Я), результаты лабораторного мониторинга качество воды и песка на территории пляжа 202 микрорайона соответствуют гигиеническим требованиям, выдано соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

В этом сезоне 2020 года работу городского пляжа обеспечивает МУП «Городские бани» ГО «город Якутск». Как сообщил руководитель предприятия Василий Поскачин, с территории пляжа вывезен мусор, установлены общественные туалеты, кабинки для переодевания. Пляж оборудован системой видеонаблюдения.

«Чтобы обеспечить безопасный отдых горожан и не допустить опасных для жизни случаев на воде, работников предприятия специально обучили на спасателей. Они несут круглосуточное дежурство на пляже, полностью оснащены спасательным снаряжением, моторной техникой. Территория пляжа охраняется ЧОП также в круглосуточном режиме», — рассказал Василий Поскачин.

Он заверил, что уборка территории пляжа ведется постоянно, в течение дня. Мусор своевременно вывозится. Для удобства горожан вход организован с двух сторон: с главного входа и со стороны 203 микрорайона.

«Охрана зорко наблюдает, чтобы не допустить на пляж домашних животных, бомжей и пьяных людей», — прокомментировал Василий Поскачин.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции, работают только киоски, торгующие прохладительными напитками, мороженым. Фуд-корты запрещены до полного снятия ограничительных мер.

По данным Роспотребнадзора, открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.

Центр ГИМС ГУ МЧС по РС (Я), Управление Роспотребнадзора РС (Я) рекомендуют отдыхать только в оборудованных и разрешенных местах купания (городской пляж), соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, время пребывания на солнце и в воде, не покупать продукты питания домашнего приготовления или сомнительного качества.

Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот.

Необходимо избегать употребления алкогольных напитков, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, нужно выбрасывать в специально отведенные места.

После купания в водоемах необходимо принять душ.

Не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет.

После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком.

Если рядом с прудом, речкой, заводью или озером есть предупредительная табличка о том, что купаться запрещено, в такой водоем действительно не стоит заходить, чтобы потом не столкнуться с серьезными дерматитами и аллергией. В них могут поступать выбросы канализационных стоков или промышленные отходы предприятий.

Не стоит купаться и тем более нырять в водоем, из которого торчат коряги.

Не прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей.

Нельзя плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Нельзя оставлять детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.