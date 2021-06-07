Пляж в Якутске откроют?

Городской пляж откроется в случае смягчения ограничительных мер, обещает мэрия Якутска.

Окружная администрация г. Якутска напоминает горожанам, что на территории городского округа до 15 июня 2021 г. продлены режим повышенной готовности и действия ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, городской пляж на 202 микрорайоне сможет открыться при фиксации устойчивого снижения уровня заболеваемости COVID-19 и официального смягчения объявленных ранее ограничительных мер. На сегодняшний день городской пляж официально закрыт для посещений, купание может представлять опасность для жизни и здоровья горожан.

В 2021 году работу городского пляжа обеспечивает МУП «Городские бани» ГО «город Якутск». Как сообщил руководитель предприятия Василий Поскачин, на пляже в данное время продолжается подготовка к летнему сезону.

«Нами активно ведется работа по уборке территории и ремонт ограждений», — сообщил Василий Поскачин.

По информации МУП «Городскиебани», в данное время невозможно произвести лабораторный забор анализов по причине резкого увеличения уровня воды на территории городского пляжа. Как только зафиксируется снижение уровня, будет подана заявка в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». Также до официального открытия городского пляжа, необходимо провести обязательное водолазное обследование дна для последующей очистки от посторонних предметов.

«Отмечу, что проведение анализов воды и песка в Центре гигиены и эпидемиологии занимает по времени три недели, только после этого, при положительном решении Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), мы можем открыть пляж. Технически мы готовы приступить к работе, материально-техническое снабжение соответствует нормам и правилам СанПин», — проинформировал руководитель МУП «Горбани».

Напомним, что городской пляж на 202 микрорайоне до пандемии новой коронавирусной инфекции ежегодно открывался в 20-х числах июня.