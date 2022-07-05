05.07.2022
15:56
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Якутск

Пляж в Якутске официально открыт

Войти на его территорию можно с двух сторон — с главных ворот и со стороны 203-го микрорайона. Пляж будет открыт для посетителей с 9 до 21 часа — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Теперь без угрызения совести можно купаться!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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