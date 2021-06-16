Площадки проведения демонстрационного экзамена удивили аудитора

Около 1800 студентов и выпускников техникумов и колледжей Якутии с 29 апреля по 30 июня сдают демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Организовано 59 центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных современным оборудованием. С аудиторской проверкой в г. Якутск прибыл заместитель директора Департамента оценки компетенций и квалификаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Евгений Модонов. С 16 по 20 июня он намерен посетить площадки проведения демонстрационного экзамена в 11 образовательных организациях республики.

Аудит демонстрационного экзамена проводится по инициативе Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), который является федеральным оператором демонстрационного экзамена. Он включает в себя проверку материально-технической базы площадок, соответствие оснащения и материалов инфраструктурным листам, тестирование экспертов на установление уровня знаний стандартов Ворлдскиллс, проверку организации демонстрационного экзамена, проверку качества работы экспертов и др.

По словам Евгения Николаевича, главная задача аудитора – отслеживать, чтобы все было в соответствии с требованиями: «Помимо всех организационно-технических моментов, которые ложатся на агентство мы должны еще и сделать так, чтобы удержать качество проведения демонстрационного экзамена. К счастью, есть хорошие практики, когда демонстрационный экзамен проходит на хорошем, блестящем уровне и регионы показывают высокое качество подготовки специалистов системы среднего профессионального образования. К сожалению, есть случаи, когда не соблюдаются стандарты, базовые принципы демонстрационного экзамена, поэтому агентство вынуждено, повторюсь, для сохранения и удержания качества, а в следствие и получения объективной оценки, проводить аудиторскую работу. Такой, оценки, чтобы можно было сопоставлять между субъектами по всей Российской Федерации. В целом, все требования в части стандарта Ворлдскиллс, в части методики проведения демонстрационного экзамена, должны соблюдаться всеми без исключения. Поэтому наша задача – отслеживать, чтобы все было в соответствии с требованиями».

Площадки Якутского медколледжа первыми приняли гостей. Аудитор побеседовал с экспертами, менеджером компетенции «Лечебная деятельность» Софроновой Татьяной Николаевной. На встрече также присутствовали первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Присяжный М.Ю, представители республиканского Института развития профессионального образования.



Евгений Николаевич отметил, что для него стало неожиданной приятностью, что региональные учреждения активно принимают участие в федеральных грантовых проектах, выигрывают, принимают участие в демонстрационном экзамене по своей инициативе. «Такие учреждения уверены в своем деле в соответствии с национальными и международными стандартами обучения — это определенный знак качества», — заключил он.