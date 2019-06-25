Площадка моделей «StaRПОДИУМ»

Хочешь сниматься в рекламе? Побеждать на конкурсах? Участвовать в показах мод? Тогда тебе к нам!!! С 15 июля по 5 августа стартует Летний интенсив «StaRПОДИУМ»!!! «STARПОДИУМ» — это площадка моделей для модных и стильных. Мы раскроем тебе: — секреты удачных фототренингов — обучим азам актерского мастерства и дизайн-моделирования — покажем, как правильно и красиво ходить, ровно держать спину — дадим уроки стиля и моды . Ждём тебя в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Первым, кто запишется на «StaRПОДИУМ» ждут значительные скидки. Все вопросы и заявки по телефонам : Ольга 8914 104 46 27 Александра 8914 232 60 60 Альберт 8924 868 73 73 Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.

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