Площадка моделей «StaRПОДИУМ»

Хочешь сниматься в рекламе?
Побеждать на конкурсах?
Участвовать в показах мод?
Тогда тебе к нам!!!
С 15 июля по 5 августа стартует Летний интенсив «StaRПОДИУМ»!!! «STARПОДИУМ» — это площадка моделей для модных и стильных.
Мы раскроем тебе:
— секреты удачных фототренингов
— обучим азам актерского мастерства и дизайн-моделирования
— покажем, как правильно и красиво ходить, ровно держать спину
— дадим уроки стиля и моды .
Ждём тебя в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского.
Первым, кто запишется на «StaRПОДИУМ» ждут значительные скидки.
Все вопросы и заявки по телефонам :
Ольга 8914 104 46 27
Александра 8914 232 60 60
Альберт 8924 868 73 73
Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.