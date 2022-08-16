Площадь возгораний в Якутии намного меньше предыдущего года — Авиалесоохрана РФ

Начальник Федеральной Авиалесохраны оценил лесопожарную обстановку в Якутии: Благодаря увеличению финансирования площадь возгораний в этом году намного меньше аналогичных показателей прошлого года, сообщает ЯСИА.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, где поставил задачу вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда. По итогам совещания начальник Федеральной Авиалесоохраны Николай Кривошеев сообщил, что благодаря увеличению финансирования площадь возгораний в этом году намного меньше аналогичных показателей прошлого года. «Площадь возгораний намного меньше предыдущего года, потому что все силы были направлены на такие результаты. Было выделено дополнительное финансирование, что помогло увеличить местные авиационные и наземные лесопожарные службы.

Второй момент — увеличение лётных часов. На правительственном уровне принималось правильное решение по запрету сельхоз палов. Все это было взято под жесткий контроль, и весенняя обстановка прошла намного спокойнее, чем в предыдущие года», — рассказал он.

Николай Кривошеев обратил внимание на проблему дозаправки спецтехники при полётах на труднодоступные территории. «Вопрос резервов по топливу в регионах с большой территорией лесов непростой. Радиус подлёта наших вертолётов – это 250 км в одну сторону. На обратной дороге ему негде дозаправиться. На будущий год этот вопрос необходимо решать, чтобы справиться с возгораниями на труднодоступных территориях», — подытожил он. В 2022 году в Якутии финансирование из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров было увеличено в 5,5 раз до 1,6 млрд рублей. Республика также увеличила плановые параметры в 2,4 раза до 912 млн рублей. Благодаря этому была увеличена в два раза численность работников лесопожарных формирований, время авиапатрулирования выросло в четыре раза, до пяти тысяч часов, также были созданы три новых авиаотделения. В лесопожарные формирования, противопожарную и спасательную службы республики поступили 172 единицы техники. Напомним, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 518 лесных пожаров на общей площади более 524 тыс. га. В аналогичный период прошлого года было 1467 очагов, горело более 6 млн га леса.