Площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса — Рослесхоз

Александр Агафонов разъяснил ситуацию с лесными пожарами в регионе

Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов 18 июля в ходе брифинга пояснил ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Он отметил, что в оперативной сводке часто транслируется площадь лесных пожаров, когда называются конкретные цифры в одну тысячу, десять тысяч или сто тысяч гектар, то люди думают, что лесные пожары на этой площади полыхают одномоментно, но речь идет о горящей кромке.

«Площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса. Почему? Есть законодательная база, в которой чётко прописано о том, что после тушения пожара проводится обследование леса в установленные сроки. Специалисты понимают, о чём я говорю. И когда они проводят обследование, то определяют окончательную цифру того, какой лес погиб. Например, если брать весенние пожары, то площадь погибшего леса составляет менее 10%. Лес гибнет только под верховой пожар», — пояснил Александр Агафонов.

Если говорить об определении площади пройденной огнем, то пожар должен быть потушен, потом проведена верификация – это обследование площади лесного пожара. Зачастую огонь распространяется от ветровой нагрузки и только по итогам проведенного обследования можно говорить о точной площади.

Александр Агафонов также отметил, что за последние 150 лет метеонаблюдений такой жаркой и засушливой погоды в Якутии не наблюдалось.

«Можно сказать, что практически с конца апреля осадки практически не выпадали. Например, на один гектар в год выпадает 3-5 тонн иголок лиственницы. В условиях вечной мерзлоты они не успевают прогневать. Подстилка этих иголок в среднем достигает 15-20 сантиметров и если пожар остановлен встречным отжигом, пока вот это всё не подымится по кромкам – дым будет стоять. Это данность, которая сейчас имеется. Поэтому обращаюсь к жителям республики, понятно, что ситуация сложная, но делается всё возможное для стабилизации лесопожарной обстановки. Я отвечаю за свои слова», — заявил заместитель руководителя Рослесхоза.

Отмечено, что в регионе для борьбы с огненной стихией людей и техники хватает, правительство выделяет дополнительные средства из резервного фонда, ситуация находится под контролем.