Площадь пожаров в Якутии возросла до 500 тысяч га

По состоянию на 23 июля в республике ведутся работы по тушению 17 лесных пожаров, из них действующих – 10: два пожара действуют в Верхоянском улусе – 381,00 га и в Ленском районе – 105,00 га, по одному в Мегино-Кангаласском улусе – 10,00 га, в Мирнинском районе – 3,50 га, в Нюрбинском улусе – 15,00 га, в Усть-Алданском – 5 га. Локализованы 7 пожаров в Алданском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском улусах.

В тушении пожаров привлечено всего 314 человек, в том числе 74 работников службы наземной охраны лесов, 188 парашютиста и десантника пожарных, 2 работников лесничества, мобилизовано 59 человек из числа местного населения, 5 арендаторов земли, задействовано 29 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 87 зарегистрированных термоточек в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 506 451,00 га, из них лесной площади – 431 503,00 га, нелесная – 74 948,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.