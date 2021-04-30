30.04.2021
23:08
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Политика

Плохие новости для россиян из США

Из Вашингтона пришли плохие известия для россиян:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/COSrX1istll/?igshid=rpmppjux5se8
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