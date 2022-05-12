Плодово-ягодному саду Покровска присвоили имя Марии Чертковой

Сегодня, 12 мая, первому садоводу Якутии, замечательному ученому-селекционеру Марии Чертковой исполнилось бы 95 лет, и в честь этой знаменательной даты плодово-ягодному саду города Покровска присвоили ее имя. Примечательно, что помимо юбилейной даты знаменитого селекционера отметили 85 лет плодово-ягодного сада Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова, сообщает ЯСИА.

На торжественном мероприятии присутствовали бывшие коллеги Марии Чертковой, её дочери, близкие и друзья. Актриса и близкая подруга семьи Чертковых-Гоголевых Зоя Багынанова почтила память супругов одним из стихотворений великого поэта.

«Благодаря этому саду появилась на свет знаменитая и единственная оперетта «Цветок Севера», которую, наверно, смотрели все, скоро её снова покажут в оперном театре. Именно здесь среди цветущих яблонь написал почти все литературные произведения, в том числе роман «Хара кыталык» наш отец Иван Михайлович Гоголев-Кындыл. Меня до сих пор удивляет их союз — как будто соединение земли и неба. Наш отец был поэтом, воздушным, легким и духовным, а мать любила работать на земле, но она возделывала землю, как поэт. Ведь только у такого возвышенного и мечтательного человека могла появиться идея – посадить яблони на вечной мерзлоте. Очень благодарна всем, что дело матери процветает и самое главное саду – цвесть!», — поделилась Лена Гоголева, старшая дочь Марии Чертковой и Ивана Гоголева-Кындыл.

«Мария Александровна была для меня моей коллегой, советником, соратником и подругой. Мы вместе с ней вывели 6 сортов местной черной смородины, трудились не покладая рук. Я работала в этом саду более 50 лет, с 1968 года. Мария Александровна тоже до преклонного возраста работала в саду. Конечно, разное происходило за эти года, были времена когда сад хотели закрыть из-за нерентабельности. Тогда на защиту сада встал муж Марии Иван Михайлович, написал оперетту «Цветок Севера». Мария всегда была его музой, источником вдохновения», — отметила кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Люция Готовцева.

Мария Черткова — основоположник развития северного садоводства. Она совместно с Готовцевой вывела 6 местных сортов черной смородины, которые являются основой для организации местного промышленного садоводства. Именно с их внедрением резко возросло производство ягод. В благоприятные (без заморозков) годы в пригородной зоне Якутска получают по 80-100 т урожая смородины.

В настоящее время в саду изучается в коллекционном питомнике 46 сортообразцов черной смородин, 19-жимолости, 13 образцов малины, 35 шт вишни войлочной, 3 образца красной смородины